Prato | mascherine irregolari | sequestrate oltre 2 milioni

Al termine di una importante operazione, la Guardia di Finanza ha bloccato la produzione diillegali di tre società nell'area Macrolotto a, che realizzavano i dispositivi in maniera illecita e non rispettando le normative sanitarie e di igiene. Due di esse, gestite da cinesi,...Una consistente parte dellerealizzate era inoltre destinata ad uso pediatrico. I rappresentanti legali delle tre società sono stati denunziati alla Procura della Repubblica diper ...Importante operazione della Guardia di Finanza di Prato mirata a verificare la produzione e il commercio di mascherine prodotte da aziende riconvertite Al termine di una importante operazione, la Guar ...La Guardia di Finanza ha concluso un’importante operazione finalizzata al contrasto delle attività illecite strettamente connesse all’emergenza sanitaria in corso ...