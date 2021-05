“Non la toccate”. Diletta Leotta, ‘avvertimento’ del big della tv. E si torna a parlare della sua ‘nemica’ (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo scontro tra Diletta Leotta e Paola Ferrari non vede ancora tregua. Quest’ultima ha dichiarato che la collega di DANZ possa aspirare giusto ad essere un’erede di Belen Rodriguez, ma mai una collega giornalista e conduttrice televisiva al suo pari. La fidanzata di Can Yaman ha preferito non rispondere all’ennesima critica, qualcuno d’inatteso però ha parlato in sua difesa. Insomma, è chiaro che Paola Ferrari non tolleri Diletta Leotta, la sua idea è che il volto di Dazn corrisponda più ai canoni di una soubrette televisiva che di una giornalista sportiva. La 29enne, durante un’intervista da Silvia Toffanin, aveva spiegato che si sarebbe aspettata critiche costruttive da parte di una collega più grande. Un volto famoso ha deciso di difenderla. Alessandro Cecchi Paone: “Non mi toccate ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo scontro trae Paola Ferrari non vede ancora tregua. Quest’ultima ha dichiarato che la collega di DANZ possa aspirare giusto ad essere un’erede di Belen Rodriguez, ma mai una collega giornalista e conduttrice televisiva al suo pari. La fidanzata di Can Yaman ha preferito non rispondere all’ennesima critica, qualcuno d’inatteso però ha parlato in sua difesa. Insomma, è chiaro che Paola Ferrari non tolleri, la sua idea è che il volto di Dazn corrisponda più ai canoni di una soubrette televisiva che di una giornalista sportiva. La 29enne, durante un’intervista da Silvia Toffanin, aveva spiegato che si sarebbe aspettata critiche costruttive da parte di una collega più grande. Un volto famoso ha deciso di difenderla. Alessandro Cecchi Paone: “Non mi...

Advertising

FRANCOTOCCO5 : @andreadelogu @emastokholma Mi auguro sia un Fake. Ti prego, non toccate Mata Hari e John Savage. Non mi pronuncio… - Azzurro_Greg : @NicolaPorro Non solo le do ragione, e per chi lo ha letto: art.4 cozza con la costituzione. Art.1,3,5 ridondanti i… - RossDF_25 : No comunque dite quello che volete ma non toccate Falso perché partono le forchette e gli spazzolini, ve lo giuro… - Samira1577 : @DaniloToninelli Non toccate la Costituzione, maledetti fascisti. - Mirandola59 : RT @angy_angy67: @diMartedi @SabinaGuzzanti Pena....Tanta pena....La Guzzanti è una brava ma ieri sera era decisamente OUT, poi non toccate… -