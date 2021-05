Niente processo per Carola Rackete, “suo dovere portare migranti in porto” (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Procura di Agrigento ha chiesto l’archiviazione per Carloa Rackete, la comandante dalla nave Sea Watch 3, accusata di avere forzato due estati fa l’ingresso al porto di Lampedusa. Rackete era stata arrestata per “resistenza o violenza nei confronti di una nave da guerra”. Adesso il Procuratore Luigi Patronaggio ha chiesto l’archiviazione del caso perché la comandante aveva “il dovere di portare i migranti in porto”, non potendo più garantire la sicurezza a bordo delle 42 persone soccorse 17 giorni prima che l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva far sbarcare. Dopo essere arrivato di notte davanti al porto di Lampedusa, nonostante il divieto dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, invocò lo stato di necessità e ribadì la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Procura di Agrigento ha chiesto l’archiviazione per Carloa, la comandante dalla nave Sea Watch 3, accusata di avere forzato due estati fa l’ingresso aldi Lampedusa.era stata arrestata per “resistenza o violenza nei confronti di una nave da guerra”. Adesso il Procuratore Luigi Patronaggio ha chiesto l’archiviazione del caso perché la comandante aveva “ildiin”, non potendo più garantire la sicurezza a bordo delle 42 persone soccorse 17 giorni prima che l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva far sbarcare. Dopo essere arrivato di notte davanti aldi Lampedusa, nonostante il divieto dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, invocò lo stato di necessità e ribadì la ...

Advertising

repubblica : ?? Sea Watch, i pm di Agrigento: 'Niente processo per Carola Rackete, aveva il dovere di portare i migranti in porto' - repubblica : I pm di Agrigento; 'Niente processo per Carola Rackete, aveva il dovere di portare i migranti in porto' - fattoquotidiano : CASO GREGORETTI Niente processo per Salvini - icemastromatteo : RT @alessandrazinit: #migranti #Lampedusa Caso chiuso per Carola Rackete. I pm chiedono l'archiviazione, il gip accoglie I pm di Agrigento;… - Stefano_Idini : RT @alessandrazinit: #migranti #Lampedusa Caso chiuso per Carola Rackete. I pm chiedono l'archiviazione, il gip accoglie I pm di Agrigento;… -