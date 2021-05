Mr Wrong | la nuova serie con Can Yaman | quando andrà in onda | manca poco

(Di mercoledì 19 maggio 2021) In arrivo lacon Can, intitolata Mrinla prima puntata. Canè un attore turco divenuto popolare nel nostro paese, grazie alletelevisive che sono state mandate in. La sua carriera di attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato forte, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wrong nuova

...18 maggio 2021 - è andata inpuntata di Daydreamer " Le ali del sogno . Manca davvero poco alla fine della soap, che si concluderà questo mese per fare spazio a "Bay Yanlis", ovvero " Mr"...'E' con grande piacere vedere le sale riaprire e salutare laedizione del Festival Rendez - ... Oizo per la sua attività di produttore e DJ e per film surreali come Rubber,e Le Daim, ...Lunedì 31 maggio va in onda su Canale 5 la prima puntata di Mr Wrong, la nuova serie tv turca che vedrà ancora una volta protagonista Can Yaman, ...Il prossimo 28 maggio andrà in onda l'ultima puntata di DayDreamer, la serie turca con protagonista Can Yaman, che in questi mesi ha conquistato il gradimento del pubblico di Canale 5. Le anticipazion ...