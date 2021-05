Migranti: niente processo a Carola Rackete, gip 'reato insussistente, salvò vite'/Adnkronos (2) (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - Nel provvedimento la giudice richiama anche l'ordinanza di annullamento dell'arresto del luglio 2019 quando non convalidò l'arresto di Carola. E anche la conferma della sua ordinanza decisa dalla Corte di Cassazione il 16 gennaio del 2020. La terza sezione penale della Cassazione aveva rigettato il ricorso presentato dal Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella contro l'annullamento dell'arresto escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra, che era stato contestato alla capitana. Nella richiesta di archiviazione la Procura ha ricordato proprio l'ordinanza della gip che annullò l'arresto di Rackete. Sottolineando anche quanto scritto dalla Cassazione: "In temi di circostanze ostative all'arresto in flagranza, rappresentate dalla causa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) () - Nel provvedimento la giudice richiama anche l'ordinanza di annullamento dell'arresto del luglio 2019 quando non convalidò l'arresto di. E anche la conferma della sua ordinanza decisa dalla Corte di Cassazione il 16 gennaio del 2020. La terza sezione penale della Cassazione aveva rigettato il ricorso presentato dal Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella contro l'annullamento dell'arresto escludendo ildi resistenza e violenza a nave da guerra, che era stato contestato alla capitana. Nella richiesta di archiviazione la Procura ha ricordato proprio l'ordinanza della gip che annullò l'arresto di. Sottolineando anche quanto scritto dalla Cassazione: "In temi di circostanze ostative all'arresto in flagranza, rappresentate dalla causa di ...

Advertising

lauraboldrini : Niente processo per #CarolaRackete. Il Gip di Agrigento archivia. Aveva il dovere di portare i #migranti in porto.… - HuffPostItalia : Niente processo per Carola Rackete, “suo dovere portare migranti in porto” - ilriformista : Niente processo per Carola #Rackete, archiviate le accuse nei confronti della comandante della @SeaWatchItaly: “Ave… - fmonaldi65 : RT @lauraboldrini: Niente processo per #CarolaRackete. Il Gip di Agrigento archivia. Aveva il dovere di portare i #migranti in porto. Salv… - TV7Benevento : Migranti: niente processo a Carola Rackete, gip 'reato insussistente, salvò vite'/Adnkronos (3)... -