Mattarella, ora basta: tra otto mesi mi voglio riposare (Di mercoledì 19 maggio 2021) È un'uscita estemporanea, non studiata, non calcolata e tuttavia assolutamente sincera. Pochissime parole dette ai bambini di una scuola primaria per sintetizzare quel che il capo dello Stato ha ripetuto innumerevoli volte nelle ultime settimane ad altrettanti interlocutori postulanti: «Sono vecchio. Tra 8 mesi potrò riposarmi». Sulla rielezione, anche solo per dare a Draghi il tempo di portare a compimento la legislatura e poi succedergli, il presidente non cambia idea. Considera l'ipotesi fuori discussione. Nel Palazzo la posizione di Sergio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

