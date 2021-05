Mahmood | online il videoclip di “Klan”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Esce oggi, 19 maggio 2021, ildi, il singolo di– disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali – che anticipa “Ghettolimpo”, il suo nuovo album in uscita l’11 giugno 2021. Qualche dettaglio in più diScritto dae prodotto da DRD, “” svela un nuovo tassello che compone l’universo raccontato in “Ghettolimpo”. I ritmi urban della canzone accompagnano un testo che racconta il mondo crudo della provincia e le dinamiche di aggregazione di chi vive quasi in simbiosi, come in un branco. Il, diretto da Attilio Cusani, è stato girato in Sicilia, a Fiumara d’Arte (Parco dei Nebrodi, Valle dell’Halaesa), museo a cielo aperto e uno tra i più grandi parchi monumentali di arte contemporanea in Europa, voluto, ideato e ...