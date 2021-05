LIVE Musetti-Korda 6-3 1-6 4-1, ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro avanti di un break nel terzo set (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-KARATSEV, 2° MATCH DALLE 10.30 4-2 Musetti. Korda chiude con l’ace al centro. 40-30 Servizio, dritto e smash, tutto facile in questo scambio per lo statunitense. 30-30 CAPOLAVORO Musetti!!!!!!!!!! Korda trova un gran lungolinea di dritto ma l’azzurro in corsa trova un passante che bacia la riga. Favoloso! 30-15 Ottima giocata di Korda che prima spinge lontano l’avversario col dritto e poi chiude con una smorzata perfetta. 15-15 Servizio al centro e dritto a incrociare vincente dello statunitense. 0-15 Musetti chiama a rete l’avversario con una delicata palla corta, prova ad infilarlo col rovescio passante lungolinea, la volée di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-KARATSEV, 2° MATCH DALLE 10.30 4-2chiude con l’ace al centro. 40-30 Servizio, dritto e smash, tutto facile in questo scambio per lo statunitense. 30-30 CAPOLAVORO!!!!!!!!!!trova un gran lungolinea di dritto main corsa trova un passante che bacia la riga. Favoloso! 30-15 Ottima giocata diche prima spinge lontano l’avversario col dritto e poi chiude con una smorzata perfetta. 15-15 Servizio al centro e dritto a incrociare vincente dello statunitense. 0-15chiama a rete l’avversario con una delicata palla corta, prova ad infilarlo col rovescio passante lungolinea, la volée di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Musetti-Korda 6-3 1-6 ATP Lione in DIRETTA: l’americano conquista il secondo set - #Musetti-Korda #Lione… - zazoomblog : LIVE Musetti-Korda 4-1 ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro si porta avanti di un break - #Musetti-Korda #Lione… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Korda 0-0 Atp Lione 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Korda #Lione #2021: - zazoomblog : LIVE – Musetti-Korda 0-0 Atp Lione 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Korda #Lione #2021: - FiorinoLuca : RT @SuperTennisTv: Il palinsesto di oggi su #SuperTennisTV: ?10:30 Musetti ?? Korda a seg. Karatsev ?? Sinner a seg. Samsonova ?? Martic ?17:0… -