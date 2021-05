Lies of P – Trailer d’annuncio ufficialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

drleto : Lies of P: trailer d'annuncio del mix tra Pinocchio e Dark Souls per PS5, PC, Series X|S e Stadia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lies Trailer

... anche con un riccoche setta il mood generale e che ci fa capire fin da subito cosa ... Inoltre dalla pagina diof P si possono apprendere anche più informazioni relative al titolo. Ad ...NeoWiz ha anche rilasciato un primo e suggestivo, il quale funge da prologo alla storia ... Il team di sviluppo diof P è composto al momento da circa 60 persone (ma le assunzioni sono ...Lies of P è un curioso gioco che cerca di mescolare Pinocchio e Dark Souls con la Belle Époque: ecco il trailer d'annuncio per PS5, PC, Xbox Series X|S e Stadia.. Neowiz ha appena svelato Lies of P, ...Round 8 Studio e l'editore NeoWiz hanno annunciato Lies of P, un gioco di ruolo d'azione souls ispirato alla storia di Pinocchio.