L'Arco di Darwin nelle Galapagos è crollato (Di mercoledì 19 maggio 2021) È crollato l'Arco di Darwin, il Darwin's Arch, la celebre formazione rocciosa delle Isole Galápagos. L'annuncio è stato fatto dal ministero dell'Ambiente dell'Ecuador, Paese cui appartiene l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Èl'di, il's Arch, la celebre formazione rocciosa delle Isole Galápagos. L'annuncio è stato fatto dal ministero dell'Ambiente dell'Ecuador, Paese cui appartiene l'...

Advertising

repubblica : Galapagos, crolla l'arco di roccia dedicato a Darwin. E DiCaprio dona 43 milioni per salvare l'arcipelago - Agenzia_Ansa : Crolla l'arco di Darwin, tesoro naturale delle Galapagos. Colpa dell'erosione. DiCaprio dona 43 milioni per l'arcip… - eziomauro : Galapagos, crolla l'arco di roccia dedicato a Charles Darwin: 'Il colpevole? L'erosione' - blondeandre : non si sta parlando abbastanza di Leonardo DiCaprio che ha donato 43 milioni di dollari per l’arco di Darwin ?? - flamulamaria : Crolla l'arco di Darwin, tesoro naturale delle Galapagos -