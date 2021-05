La proposta di Gattuso ad Insigne: “Lore, vieni via con me” (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’edizione odierna del Corriere dello Sport pone l’interesse sul futuro di Gattuso, vicinissimo dal suo addio al Napoli. Il rapporto tra Gattuso e il Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’edizione odierna del Corriere dello Sport pone l’interesse sul futuro di, vicinissimo dal suo addio al Napoli. Il rapporto trae il Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Pall_Gonfiato : #Napoli-#Insigne, rinnovo lontano: la proposta di #Gattuso - infoitsport : La proposta di Gattuso ad Insigne: seguirlo nella sua nuova squadra - sportli26181512 : #Napoli, Gattuso ad Insigne: 'Vieni via con me...': Il tecnico è molto legato al capitano del #Napoli che ha il con… - CalcioNapoli24 : - MondoNapoli : CdS - La proposta incredibile di Gattuso a Insigne: 'Vieni via con me!' - -