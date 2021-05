JUVE STABIA-PALERMO | MARONG E SANTANA IN CAMPO DAL 1? | LE FORMAZIONI UFFICIALI

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutto pronto per.Queste ledella gara valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C-Girone C, in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Romeo Menti".: 22 Farroni; 13 Mulè, 20 Troest (C.), 4 Elizalde; 8 Scaccabarozzi, 14 Berardocco, 21 Vallocchia, 3 Rizzo; 29 Borrelli, 10 Marotta, 11 Orlando.Allenatore: Padalino.A disposizione: 25 Russo, 26 Gianfagna, 2 Lia, 5 Garattoni, 15 Iannoni, 16 Bovo, 18 Ripa, 24 Caldore, 28 Esposito, 30 Suciu, 32 Cernigoi, 33 Fantacci.: 1 Pelagotti; 26, 13 Lancini, 15 Marconi; 4 Accardi, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 20 Kanoute, 11(C.), 7 Floriano.Allenatore: Filippi.A disposizione: 25 Faraone, 2 Doda, 3 ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : JUVE STABIA-PALERMO: LE FORMAZIONI UFFICIALI - Ilovepalermocalcio - WiAnselmo : #JuveStabia-#Palermo, MARONG E SANTANA IN CAMPO DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - Mediagol : #JuveStabia-#Palermo, MARONG E SANTANA IN CAMPO DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - WiAnselmo : #Live, Juve Stabia-#Palermo: diretta testuale di - Mediagol : #Live, Juve Stabia-#Palermo: diretta testuale di -

Ultime Notizie dalla rete : JUVE STABIA

DIRETTAPALERMO/ Video streaming tv: la ricca tradizione del match DERBY AI PLAYOFF! Pro Vercelli Juventus U23 , che è in diretta alle ore 17:30 di mercoledì 19 maggio presso lo stadio ...DIRETTAPALERMO: I TESTA A TESTA La storia diPalermo inizia alla fine degli anni Novanta, in quella che all'epoca era la Serie C1: da un 1 - 0 casalingo in favore dei rosanero ...Tags:come gioca il Palermo contro la Juve Stabia, formazione Juve Stabia - Palermo, formazione titolare Palermo, formazione ufficiale Palermo contro Juve Stabia, formazioni ufficiali Juve Stabia – ...Le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Palermo, gara valida per il secondo turno dei play-off di Serie C: fischio di inizio alle 17.30.