Ibra sui social | “Non è finita finché non dico che è finita”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Messaggio forte e chiaro di Zlatanhimovic sui. Lo svedese, out per infortunio al ginocchio subito durante la partita con la Juve, ha finito la stagione anzi tempo, perdendo anche gli Europei visto che non è stato inserito nella lista dal CT Andersson. Il messaggio diperò lascia sperare in qualcosa: “Non è”. Zlatan ha pubblicato un post su Instagram mentre si allena e come didascalia: “Non ènonche è”. A cosa si riferirà lo svedese? Alla corsa alla Champions del Milan o agli Europei, con la speranza di un recupero lampo? Il tempo ci dirà a cosa si riferisce l’attaccante che compirà 40 anni ad ottobre. Visualizza questo post su ...

I tifosi del Milan criticano Ibrahimovicsocial però arrivano commenti pungenti... scrive su Twitter Zlatan Ibrahimovic torna protagonistasocial. L'attaccante svedese - out per ...dunque non molla.Nella lista del Milan per l’attacco c’è anche il nazionale francese del Chelsea. Vi raccontiamo chi è, fra religione, tatuaggi, gol e carattere appuntito ...Come scrive la Gazzetta, infatti, da oggi Ibrahimovic sarà presente in ogni momento della vita di squadra a Milanello anche se non può allenarsi a causa dell’infortunio e non può essere a disposizione ...