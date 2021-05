Guenda Goria sulla malattia: “Purtroppo non sta migliorando, dovrò operarmi appena possibile” (Di mercoledì 19 maggio 2021) La malattia di Guenda Goria non migliora, ed è lei stessa a rivelarlo e a spiegare cosa sta succedendo nella sua vita. La notizia arriva dopo qualche settimana dalla confessione sulle sue condizioni di salute. Guenda Goria e la malattia: le parole della figlia di Maria Teresa Ruta Poco tempo fa, Guenda Goria ha rivelato su Instagram di soffrire di una malattia che colpisce una donna su 10: l’endometriosi. Una scoperta recente, che ha scelto di condividere con il suo pubblico attraverso un lungo post. Oggi, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria torna a parlare delle sue condizioni di salute e spiega come stanno le cose, anche su quello che sarà il suo futuro. “Fisicamente vivo a momenti alterni. Ho ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladinon migliora, ed è lei stessa a rivelarlo e a spiegare cosa sta succedendo nella sua vita. La notizia arriva dopo qualche settimana dalla confessione sulle sue condizioni di salute.e la: le parole della figlia di Maria Teresa Ruta Poco tempo fa,ha rivelato su Instagram di soffrire di unache colpisce una donna su 10: l’endometriosi. Una scoperta recente, che ha scelto di condividere con il suo pubblico attraverso un lungo post. Oggi, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeotorna a parlare delle sue condizioni di salute e spiega come stanno le cose, anche su quello che sarà il suo futuro. “Fisicamente vivo a momenti alterni. Ho ...

Advertising

zazoomblog : Guenda Goria la malattia peggiora: «Sarò costretta ad operarmi» - #Guenda #Goria #malattia #peggiora: - PasqualeMarro : #GuendaGoria bruttissima notizia: “La malattia non migliora” - GiuseppeporroIt : 'La malattia non sta migliorando', Guenda Goria parla dei suoi problemi di salute: ecco come sta! #guendagoria… - zazoomblog : Guenda Goria la malattia: Dovrò operarmi - #Guenda #Goria #malattia: #Dovrò - mariahsbubble : Fremo per conoscere cosa si siano dette Guenda Goria ed Elenoire Ferruzzi in questo frangente -