Doni | “Coppa Italia? Con le big in difficoltà si punti allo Scudetto | Gasp il nostro Ferguson”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “A Bergamo ho trovato tutto. Io non ho mai avuto una squadra del cuore o una città di fatto mia. Papà, per lavoro, girava molto e così anch’io mi sono ritrovato a lungo a non mettere radici. Invece, oggi, quando mi chiedono di dove sono, rispondo convinto e orgoglioso: sono di Bergamo”. L’ex fuoriclasse dell’Atalanta Cristianoha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, in vista della finalissima diche mercoledì sera alle 21 vedrà di fronte nerazzurri e Juventus. “Loro sono pieni di grandissimi campioni, e quindi possono farti male in qualsiasi momento – ha detto– ma anche noi abbiamo raggiunto un livello tecnico e di personalità eccezionali”. La chiave di tutto èerini. “Ha dato all’ambiente una mentalità spaventosa, e l’impressione è che ci siano ancora ...