Daydreamer, anticipazioni: Ayca sorprende Sanem, ma poi la provoca su Can. Huma tradita da Selim parte e va in Australia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Daydreamer, anticipazioni: cosa succederà domani 20 maggio? Vedremo anche che Huma e Melahat riceveranno uno shock e l’ex signora Divit prenderà una drastica decisione. Selim si dichiara a Melahat Melahat è nella cucina di Mevkibe a sistemare per il tè, ma s’intuisce che pensa a Selim. Lui le si accosta e mette una mano sulla sua, appena lei posa un bicchiere sul tavolo. Le chiede se voglia aiuto e la parrucchiera, estasiata, gli domanda se sia rimasto … come Can con Sanem! Selim risponde alla donna che potrebbe rimanere così all’infinito, ma lei si ricompone e gli chiede cosa stia dicendo. Selim insiste, affermando che, da quando l’ha vista, non è più in lui. Melahat lo esorta a non comportarsi in quel modo, perché è occupato con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 19 maggio 2021): cosa succederà domani 20 maggio? Vedremo anche chee Melahat riceveranno uno shock e l’ex signora Divit prenderà una drastica decisione.si dichiara a Melahat Melahat è nella cucina di Mevkibe a sistemare per il tè, ma s’intuisce che pensa a. Lui le si accosta e mette una mano sulla sua, appena lei posa un bicchiere sul tavolo. Le chiede se voglia aiuto e la parrucchiera, estasiata, gli domanda se sia rimasto … come Can conrisponde alla donna che potrebbe rimanere così all’infinito, ma lei si ricompone e gli chiede cosa stia dicendo.insiste, affermando che, da quando l’ha vista, non è più in lui. Melahat lo esorta a non comportarsi in quel modo, perché è occupato con ...

Advertising

leone52641 : RT @tweetnewsit: #UnaVita e #Daydreamer, anticipazioni #19maggio: un macabro ritrovamento - tweetnewsit : #UnaVita e #Daydreamer, anticipazioni #19maggio: un macabro ritrovamento - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 19 maggio 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 19 maggio - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: Sanem e Mihriban si ubriacano per colpa di Can e Aziz. Poi arriva Can, ma lo cacciano via -