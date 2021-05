Covid manager: chi è la figura che dovrà presenziare a feste e matrimoni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Covid manager dovrà far rispettare il rigido protocollo che si prevede per la riapertura dei matrimoni e delle altre celebrazioni. L’industria dei matrimoni e della celebrazioni di altre feste civili e religiose è pronta a rimettersi in moto. Dal 15 giugno 2021 è previsto il via libera a matrimoni e altri banchetti per festeggiare battesimi, comunioni e affini. Per ripartire in sicurezza, però, si prevedono misure ben precise da rispettare. Accanto al tanto discusso green pass, emerge anche la delineazione di una nuova figura che possa vigilare sugli ospiti e far sì che tutti rispettino le misure anti Covid: il Covid manager. Vediamo quali saranno i compiti di questa nuova ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilfar rispettare il rigido protocollo che si prevede per la riapertura deie delle altre celebrazioni. L’industria deie della celebrazioni di altrecivili e religiose è pronta a rimettersi in moto. Dal 15 giugno 2021 è previsto il via libera ae altri banchetti perggiare battesimi, comunioni e affini. Per ripartire in sicurezza, però, si prevedono misure ben precise da rispettare. Accanto al tanto discusso green pass, emerge anche la delineazione di una nuovache possa vigilare sugli ospiti e far sì che tutti rispettino le misure anti: il. Vediamo quali saranno i compiti di questa nuova ...

