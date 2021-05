Covid, Ippolito: «I giovani sono coloro che diffondono di più il Coronavirus» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Intervistato dal Messaggero, Giuseppe Ippolito ha parlato dell'importanza dei vaccini contro il Covid e nello specifico ha ribadito quanto sia essenziale la vaccinazione dei giovani per ridurre la trasmissibilità del virus. Secondo il direttore scientifico dell'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spellanzani di Roma infatti sono i giovani ora coloro che trasmettono maggiormente il Covid. Vaccino Covid per i giovani: secondo Ippolito è fondamentale «Abbiamo avuto quattro settimane in cui il numero dei casi è sceso costantemente e progressivamente. Per l'estate è importante che anche i ragazzi siano protetti. I giovani, quando ci saranno dosi a disposizione anche per loro, aderiranno. Solo gli ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 19 maggio 2021) Intervistato dal Messaggero, Giuseppeha parlato dell'importanza dei vaccini contro ile nello specifico ha ribadito quanto sia essenziale la vaccinazione deiper ridurre la trasmissibilità del virus. Secondo il direttore scientifico dell'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spellanzani di Roma infattiorache trasmettono maggiormente il. Vaccinoper i: secondoè fondamentale «Abbiamo avuto quattro settimane in cui il numero dei casi è sceso costantemente e progressivamente. Per l'estate è importante che anche i ragazzi siano protetti. I, quando ci saranno dosi a disposizione anche per loro, aderiranno. Solo gli ...

