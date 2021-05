Covid-19, Speranza: “Il 28 maggio ok Ema a Pfizer per 12-15 anni” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si prevede che il 28 maggio l’Ema rilasci l’autorizzazione al vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni“, così il Ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo ad una interrogazione della Camera. “Per il momento – prosegue Speranza – solo questo immunizzante è previsto a partire dall’età di 16 anni, gli altri dai 18. E’ un fatto molto importante perchè vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico. Aspettiamo la decisione dell’Ema – conclude il Ministro – anche per dare maggiori informazioni su queste fasce d’età”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si prevede che il 28l’Ema rilasci l’autorizzazione al vaccinoper la fascia 12-15“, così il Ministro della Salute Robertorispondendo ad una interrogazione della Camera. “Per il momento – prosegue– solo questo immunizzante è previsto a partire dall’età di 16, gli altri dai 18. E’ un fatto molto importante perchè vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico. Aspettiamo la decisione dell’Ema – conclude il Ministro – anche per dareri informazioni su queste fasce d’età”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

