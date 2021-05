Cinema in lutto: l’attore è venuto a mancare. Aveva recitato in alcuni cult (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il suo ultimo lavoro risale a cinque anni fa ma, prima che nel 2016 decidesse di andare in pensione, Charles Grodin Aveva al suo attivo oltre sessanta produzioni, tra film e show televisivi. l’attore, scomparso nella sera di martedì per le conseguenze di un cancro al midollo osseo, è stato l’interprete e il volto di personaggi iconici. In King Kong, girato nel 1976, Grodin vestiva i panni di Fred Wilson, l’ altro uomo, molto determinato a perseguire l’interesse economico della sua compagnia. In questo film l’attore non ha avuto una parte di spicco, ma quello è stato il suo trampolino di lancio per una carriera che avrebbe raggiunto il suo apice pochi anni più tardi. Charles Grodin, un talento degli anni Novanta Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il suo ultimo lavoro risale a cinque anni fa ma, prima che nel 2016 decidesse di andare in pensione, Charles Grodinal suo attivo oltre sessanta produzioni, tra film e show televisivi., scomparso nella sera di martedì per le conseguenze di un cancro al midollo osseo, è stato l’interprete e il volto di personaggi iconici. In King Kong, girato nel 1976, Grodin vestiva i panni di Fred Wilson, l’ altro uomo, molto determinato a perseguire l’interesse economico della sua compagnia. In questo filmnon ha avuto una parte di spicco, ma quello è stato il suo trampolino di lancio per una carriera che avrebbe raggiunto il suo apice pochi anni più tardi. Charles Grodin, un talento degli anni Novanta Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

