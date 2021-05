Chi è un ex terrorista? Le memorie di don Mazzi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un’intervista a don Antonio Mazzi sul Corriere serve a tornare sul punto: chi è, chi può essere, un ex terrorista. Don Mazzi, che ha appena pubblicato, in dialogo con Arnoldo Mosca Mondadori, una storia della propria vita, “La speranza è una bambina ostinata. Pensieri notturni di un sognatore centenario” (Piemme), ricorda di avere anche avuto a che fare con disertori della “lotta armata”, che per il suo tramite compirono il gesto simbolico di deporre le proprie armi nell’Arcivescovado milanese retto dal cardinale Martini. E nomina in particolare Marco Donat Cattin, che gli fu affidato per un periodo e si impegnò con i ragazzi tossicodipendenti. Marco era figlio di Carlo Donat Cattin, il democristiano più di sinistra, più “lavorista” di tutti i tempi, ministro e vicesegretario della Dc. Marco, torinese, nato nel 1953, fu trascinato ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un’intervista a don Antoniosul Corriere serve a tornare sul punto: chi è, chi può essere, un ex. Don, che ha appena pubblicato, in dialogo con Arnoldo Mosca Mondadori, una storia della propria vita, “La speranza è una bambina ostinata. Pensieri notturni di un sognatore centenario” (Piemme), ricorda di avere anche avuto a che fare con disertori della “lotta armata”, che per il suo tramite compirono il gesto simbolico di deporre le proprie armi nell’Arcivescovado milanese retto dal cardinale Martini. E nomina in particolare Marco Donat Cattin, che gli fu affidato per un periodo e si impegnò con i ragazzi tossicodipendenti. Marco era figlio di Carlo Donat Cattin, il democristiano più di sinistra, più “lavorista” di tutti i tempi, ministro e vicesegretario della Dc. Marco, torinese, nato nel 1953, fu trascinato ...

