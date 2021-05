Calciomercato, Juric vicino all’addio: il Torino di Cairo in pole (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Serie A non è ancora finita, ma molte squadre si stanno già preparando per la prossima stagione. Si parla di trattative Calciomercato, ma soprattutto molte società cercano l’allenatore che guiderà la squadre nella prossima stagione. Il Torino sta già pensando ad u sostituto per Davide Nicola ed in cima alla lista c’è il nome di Ivan Juric. Calciomercato: Juric vicino a Torino Nella prossima stagione Ivan Juric potrebbe dire addio alla panchina dell’Hellas Verona. Nelle ultime due stagioni il tecnico croato ha portato ottimi risultati: lo scorso anno la nona posizione e quest’anno oscilla tra la decima e l’undicesima. Secondo quanto riportato da SOS Fanta, l’addio sarebbe vicino principalmente a causa della rottura tra il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Serie A non è ancora finita, ma molte squadre si stanno già preparando per la prossima stagione. Si parla di trattative, ma soprattutto molte società cercano l’allenatore che guiderà la squadre nella prossima stagione. Ilsta già pensando ad u sostituto per Davide Nicola ed in cima alla lista c’è il nome di IvanNella prossima stagione Ivanpotrebbe dire addio alla panchina dell’Hellas Verona. Nelle ultime due stagioni il tecnico croato ha portato ottimi risultati: lo scorso anno la nona posizione e quest’anno oscilla tra la decima e l’undicesima. Secondo quanto riportato da SOS Fanta, l’addio sarebbeprincipalmente a causa della rottura tra il ...

