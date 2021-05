Calciomercato, Giroud in Serie A? L’agente: «Erede di Lukaku o Dzeko» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Torna il mercato e ritorna puntuale il nome di Olivier Giroud per molte squadre di Serie A: ecco le parole dell’intermediario di mercato Vincenzo Morabito, agente FIFA e intermediario di mercato, ha parlato a Radio Kiss Kiss della possibilità di vedere in Serie A Olivier Giroud. Ecco le sue dichiarazioni sul francese. «Olivier può venire in Italia. Il Chelsea sta provando a rinnovare ma non c’è nulla di concreto: vediamo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku, se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia». LE DICHIARAZIONI SU MILANNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Torna il mercato e ritorna puntuale il nome di Olivierper molte squadre diA: ecco le parole dell’intermediario di mercato Vincenzo Morabito, agente FIFA e intermediario di mercato, ha parlato a Radio Kiss Kiss della possibilità di vedere inA Olivier. Ecco le sue dichiarazioni sul francese. «Olivier può venire in Italia. Il Chelsea sta provando a rinnovare ma non c’è nulla di concreto: vediamo cosa accadrà con, se lasceranno Roma e Inter,potrebbe approdare in Italia». LE DICHIARAZIONI SU MILANNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

