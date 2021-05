**Calcio: Lazio, ‘successe cose gravi, tuteleremo Immobile in tutte le sedi’** (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. – (Adnkronos) – “Ieri sera all’Olimpico sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che la Lazio non può far passare sotto silenzio. Una reazione scomposta, del Presidente Urbano Cairo, fuori luogo e in vioLazione delle norme, anche di lealtà, probità e correttezza, di cui qualcuno dovrà rispondere nelle sedi preposte: nessuno può permettersi di avere atteggiamenti padronali, tantomeno a casa nostra”. Così il portavoce della Lazio, Roberto Rao, in una nota pubblicata sul sito della società biancoceleste. “La verità -prosegue il comunicato- l’ha mostrata il campo: la Lazio, a partire da Ciro Immobile, ha profuso ogni energia per onorare fino all’ultima partita il campionato, anche se qualche discutibile interpretazione e tanta sfortuna hanno ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. – (Adnkronos) – “Ieri sera all’Olimpico sono successemoltoper il mondo dello sport, che lanon può far passare sotto silenzio. Una reazione scomposta, del Presidente Urbano Cairo, fuori luogo e in vione delle norme, anche di lealtà, probità e correttezza, di cui qualcuno dovrà rispondere nelle sedi preposte: nessuno può permettersi di avere atteggiamenti padronali, tantomeno a casa nostra”. Così il portavoce della, Roberto Rao, in una nota pubblicata sul sito della società biancoceleste. “La verità -prosegue il comunicato- l’ha mostrata il campo: la, a partire da Ciro, ha profuso ogni energia per onorare fino all’ultima partita il campionato, anche se qualche discutibile interpretazione e tanta sfortuna hanno ...

