Battiato ora è un testimonial del ddl Zan. Salvini: «Disgustoso, lasciatelo riposare in pace» (video) (Di mercoledì 19 maggio 2021) «Il Pd pensa a cose di nessun interesse per il Paese: pensa a ius soli e ddl Zan. Noi, invece, a vaccini e ripartenze». Non abbocca Matteo Salvini alla "provocazione" dei giornalisti che gli chiedevano una replica agli attacchi di Enrico Letta. «Lavori per costruire, non dia lezione agli altri – taglia corto il Capitano riferendosi al leader dem -. Noi e i ministri della Lega sono là al governo per costruire». Schermaglie a parte, è di tutta evidenza che il ddl Zan contiene tutti le caratteristiche per trasformarsi nella miccia pronta ad esplodere una volta entrati nel semestre bianco. Fratoianni: «La destra vuole solo affossare il ddl Zan» La sinistra ne pretende infatti l'approvazione così com'è mentre il centrodestra prova a limitarne la portata dicendosi favorevole ad inasprire le pene per chi insulta i gay e/o lesbiche ma non a mettere bavagli alle opinioni.

c_appendino : Una vita a cercare il nostro centro di gravità permanente, e svegliarsi un mattino scoprendo quanto per molti di no… - SecolodItalia1 : Battiato ora è un testimonial del ddl Zan. Salvini: «Disgustoso, lasciatelo riposare in pace» (video)… - sonikmusicnet : Ora in onda: Franco Battiato - Aria di rivoluzione - Gio_Pigatto : Chissà che si stanno dicendo ora, nei campi del Tennessee, Battiato e Pannella. #19maggio - RosaScarati_00 : @raffaella Dispiace tanto anche a me per ciò che è accaduto a Franco Battiato, ora è in un posto migliore, sicurame… -