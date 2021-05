Battiato, Biagio Antonacci su Rtl 102.5: “Era un genio, un artista a tempo pieno, i giovani dovrebbero imparare dal suo coraggio” (Di mercoledì 19 maggio 2021) MILANO – Biagio Antonacci (foto) è intervenuto questa mattina su Rtl 102.5 nel programma ‘Non Stop News’ per ricordare Franco Battiato, scomparso ieri. “Per me era un genio assoluto, artista a tempo pieno, senza lasciare nessun respiro privo di arte, è passato dal pop al progressive, al cinema, alla direzione, al cinema, era coraggioso, ambizioso, non ha mai fatto niente senza pensare a cosa stesse facendo”. Questo il ricordo di Antonacci. E ancora: “Ci ha lasciato il coraggio di sperimentare, di essere liberi come ogni artista deve essere, senza paura di confronti, di giudizi popolari, era un visionario, ogni suo sguardo non era mai fuori fuoco, i giovani devono ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 maggio 2021) MILANO –(foto) è intervenuto questa mattina su Rtl 102.5 nel programma ‘Non Stop News’ per ricordare Franco, scomparso ieri. “Per me era unassoluto,, senza lasciare nessun respiro privo di arte, è passato dal pop al progressive, al cinema, alla direzione, al cinema, eraso, ambizioso, non ha mai fatto niente senza pensare a cosa stesse facendo”. Questo il ricordo di. E ancora: “Ci ha lasciato ildi sperimentare, di essere liberi come ognideve essere, senza paura di confronti, di giudizi popolari, era un visionario, ogni suo sguardo non era mai fuori fuoco, idevono ...

Advertising

Lopinionista : Battiato, Biagio Antonacci su Rtl 102.5: “Era un genio, un artista a tempo pieno, i giovani dovrebbero imparare dal… - Biagio_Matt : RT @velocevolo: ...e salverei chi non ha voglia di far niente e non sa fare niente, chi non ha voglia di far niente... Franco Battiato 'L… - rtl1025 : ??? “Un genio assoluto, artista a tempo pieno, senza lasciare nessun respiro privo di arte. Coraggioso, ambizioso, n… - Biagio_Matt : RT @Papryka5: © Franco Battiato ?? #Goodnight everybodies Buon viaggio #Maestro - Biagio_Matt : RT @BersaniLeda: -