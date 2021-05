Al via il nuovo programma di volontariato Ue: 'La solidarietà è al centro dei nostri valori'" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante la plenaria di questa settimana, gli eurodeputati hanno approvato in via definitiva il programma del Corpo europeo di solidarietà, che sostiene le attività di volontariato per i giovani in Ue. ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante la plenaria di questa settimana, gli eurodeputati hanno approvato in via definitiva ildel Corpo europeo di, che sostiene le attività diper i giovani in Ue. ...

Advertising

GiannaNannini : PIANO FORTE E GIANNA NANNINI - La Differenza Si riparte! Finalmente un nuovo tour! Aspettando il concerto-evento al… - sole24ore : Come cambiano i colori, al via il nuovo sistema «semplificato» basato su incidenza dei contagi e ricoveri… - enpaonlus : Roma, il Tar sospende il nuovo regolamento sulle botticelle. Gli animalisti: “Un’altra estate rovente per i cavalli… - margheacierno : @WeBuildValue il digital magazine di @Webuild_Group di nuovo ospite dell'@HuffPostItalia con il servizio 'La via so… - ilperiodo : “Rush hour” è il nuovo brano del DJ e performer Mr Red il David, prodotto da Alex De Vito: «Il video racconta una s… -