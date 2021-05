Adriano: “Lukaku è simile a me, fuori dal campo è molto umile” (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’imperatore Adriano ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante, che in Italia ha vestito tra le tante anche la maglia dell’Inter, ha parlato proprio dei neroazzurri e in particolar modo di Lukaku: “E’ molto simile a me, non solo per forza fisica e piede sinistro, ma anche per umiltà e legame forte con la famiglia. Giocatore unico, immaginateci insieme per un attimo. Come siete diventati amici? Tramite una live Instagram organizzata dall’Inter per il lockdown, da quel giorni ci siamo mandati messaggi. Una potenza in campo e un incredibile essere umano fuori, orgoglioso che sia il mio ‘erede’ “. FOTO: Twitter Adriano L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’imperatoreha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante, che in Italia ha vestito tra le tante anche la maglia dell’Inter, ha parlato proprio dei neroazzurri e in particolar modo di: “E’a me, non solo per forza fisica e piede sinistro, ma anche per umiltà e legame forte con la famiglia. Giocatore unico, immaginateci insieme per un attimo. Come siete diventati amici? Tramite una live Instagram organizzata dall’Inter per il lockdown, da quel giorni ci siamo mandati messaggi. Una potenza ine un incredibile essere umano, orgoglioso che sia il mio ‘erede’ “. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

