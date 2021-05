Addio al filologo Enrico Flores | grande studioso dei testi classici

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il, grecista e latinistadi critica del testo (Manilio, Lucrezio, Ennio) e di aspetti linguistico-letterari e sociologici della cultura classica, è morto a Napoli all’età di 85 anni. Il professore emerito dell’Università “Federico II” di Napoli “si è spento serenamente”, come ha annunciato “contristezza” la moglie Maria Teresa Matarazzo. Nato a Bengàsi, in Cirenaica (Libia), nel 1936, da una famiglia napoletana,è vissuto, oltre che all’estero, in varie città dell’Italia centro-settentrionale, e si è laureato in lettere classiche all’Università di Napoli nel 1959. Ha iniziato la carriera accademica come docente di filologia classica presso l’Istituto Universitario L’Orientale di Napoli e dal 1976 è passato all’Università della Calabria. A ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio filologo

Corriere del Mezzogiorno

Docente universitario di Lingua e letteratura latina,e romanziere, era nato a Bengasi e si era laureato nel '59. Militante del Pci, fu presidente dell'associazione napoletana degli ...... una paleografa, e Pietro , un: "Il loro amore, iniziato quando sono giovani, è in grado ... Ma nel suo So long, Marianne - dove so long, in inglese, viene usato per dire, ma ha una ...Enrico Flores poteva sembrare burbero o quanto meno schivo, ma era uno di quei docenti universitari capaci di trasmettere agli studenti la passione vibrante per la sua materia. Coltissimo, brillante, ...È morto, a Napoli, Enrico Flores. Docente universitario di Lingua e letteratura latina, filologo e romanziere, aveva 85 anni. Di origine spagnola, nacque a Bengasi e si laureò nel '59. Fu militante de ...