Zona bianca dall' 1 giugno per Friuli | Molise e Sardegna Dal 7 giugno altre tre

rtl1025 : ?? Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno #zonabianca. E, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto… - zaiapresidente : ? Potrebbero essere sei, se il trend dei contagi non peggiorerà, le Regioni italiane in zona bianca a partire dal 7… - ilriformista : I dati ancora in discesa fanno ben sperare: il “rischio calcolato” di Draghi supera il test dei numeri - paoloigna1 : RT @francyungaro: #Zona #bianca: quali saranno le #regioni con il colore della #libertà Il bianco promesso dai primi di #giugno ad alcune… - PaoloFicarra : Zona bianca senza coprifuoco: dal primo giugno Friuli, Molise e Sardegna, dal 7 altre tre regioni -

6 regioni inda giugno . Si tratta di Friuli, Molise e Sardegna dal 1 giugno . Abruzzo, Veneto e Liguria dal 7 giugno . La, vale la pena ricordarlo, vuol dire niente coprifuoco e niente ...E i nuovi criteri aprono le porte dellaa sei Regioni : se il calo dei contagi sarà confermato, dal primo giugno sarà la volta di Friuli Venezia Giulia , Molise e Sardegna , una settimana ...Borse europee ben impostate come i future di Wall Street. In aumento il tasso del Treasury a 10 anni, in attesa degli interventi di alcuni membri del board della Fed tra cui ancora Kaplan che pensa si ...Le principali misure. Non è previsto il coprifuoco in zona bianca. In zona gialla rinviato il coprifuoco di un’ora, dalle 22 alle 23, a partire dall’entrata in vigore del decreto. Il coprifuoco sarà ...