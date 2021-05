Words and Music, in onda su RAI 5 (Di martedì 18 maggio 2021) Words and Music è uno spettacolo di Samuel Beckett pensato per due attori e ensemble. La versione proposta è quella andata in scena presso il Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica in Roma. La trama Croak signorotto poetico, va spesso a trovare due dei suoi servitori, Parole (chiamato anche Joe) e Musica (chiamato, come già detto, anche Bob). Con loro si dedica alla scrittura di poemi Musicali., anche se i due sono speso in disaccordo. Parole vorrebbe creare un poema sull’accidia anche se tende ad ignorare il volere di Musica. Alla fine, il poema verrà fuori talmente male che Croak deciderà di mollare la presa. Cast Nel cast vedremo Anthony Souter nei panni di Croack, Nicholas Hunt nei panni di Words. La regia teatrale è di Nicholas Hunt ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 18 maggio 2021)andè uno spettacolo di Samuel Beckett pensato per due attori e ensemble. La versione proposta è quella andata in scena presso il Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco dellaa in Roma. La trama Croak signorotto poetico, va spesso a trovare due dei suoi servitori, Parole (chiamato anche Joe) ea (chiamato, come già detto, anche Bob). Con loro si dedica alla scrittura di poemiali., anche se i due sono speso in disaccordo. Parole vorrebbe creare un poema sull’accidia anche se tende ad ignorare il volere dia. Alla fine, il poema verrà fuori talmente male che Croak deciderà di mollare la presa. Cast Nel cast vedremo Anthony Souter nei panni di Croack, Nicholas Hunt nei panni di. La regia teatrale è di Nicholas Hunt ...

