Teatro Donizetti | la stagione di prosa riparte con Baricco e Bergonzoni

"Abbiamo tanto atteso questo momento, lo abbiamo immaginato, desiderato e adesso finalmente il Teatro Donizetti riapre! È questo un momento importante per tutte le persone che lavorano in Teatro. È la gioia di poter tornare ad accogliere il pubblico. Siamo grati agli spettatori che sono aumentati negli anni di programmazione al Creberg Teatro e che ci sono stati tanto vicini nel periodo della chiusura forzata per la pandemia". Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della stagione di prosa e Altri percorsi della Fondazione Teatro Donizetti, commenta così l'imminente ripartenza con due spettacoli inseriti nell'ampio cartellone di "D'Incanto", ciclo di eventi che da fine maggio saluterà la riapertura del Teatro

