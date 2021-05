STMicroelectronics | conferita la Milestone IEEE per la tecnologia BCD

Leggi su quifinanza

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – L’(Institute of Electrical and Electronics Engineering) ha conferito aunaper il suo lavoro rivoluzionario nelladi processo a semiconduttore con gate di silicio super integrato che riunisce i transistor analogici ad alta precisione di un processo bipolare, i transistor di commutazione digitale ad alte prestazioni di un processo CMOS e i transistor DMOS ad alta potenza (BCD) in un unico chip per applicazioni complesse con elevati requisiti di potenza. Nel corso degli anni, ladi processo BCD ha reso possibili sviluppi rivoluzionari in applicazioni finali che comprendono, tra le tante, i dischi rigidi, le stampanti e l’intera gamma delle applicazioni automotive.Durante una cerimonia live/ virtuale tenutasi presso lo stabilimento ST ...