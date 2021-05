Si riaccendono le speranze sulle discoteche Giorgetti | «Usiamo il Green Pass per gli ingressi»

Leggi su open.online

(Di martedì 18 maggio 2021) Il destino estivo dellee dei locali notturni italiani, dopo il Cdm di ieri, resta in sospeso. Al momento resteranno chiuse, fino a data da destinarsi, dopo esser rimaste escluse dal calendario delle riaperture del nuovo decreto Covid. Ma il ministro dello Sviluppo Economico Giancarloa margine della presentazione del Rapporto sulla Ristorazione 2020 di Fipe Confcommercio, ha rivelato che l’esecutivo starebbe pensando di poterle riaprire facendo uso delper gli. La via maestra che intende seguire il governo Draghi è infatti quella di dare, a detta del titolare del Mise, «una prospettiva di certezza, che è definita nelle date che conoscete, che è penalizzante per alcun i settori: il caso più eclatante è quello delle». «Se ne è ...