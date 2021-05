(Di martedì 18 maggio 2021) “Anche se hanno tutte le carte in regola per essere di ottima fattura e qualità, loe il” contro Covid-19 “provengono da sistemi che usano standard di evidenza diversi dai nostri. Il che non significa che siano peggiori, ma che ci mancano informazioni. Ma non sapere per noi non è un’opzione accettabile”. A dirlo, nel corso della masterclassClub, è Guido, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema e ora impegnato nella formazione di medici e operatori sanitari con l’incarico di direttore del providerClub. “Avere a disposizione le maggiori conoscenze possibili – sottolinea – vuol dire riuscire aa livello sociale eventuali dubbi e criticità portando a supporto numeri ed evidenze, come è accaduto ...

Advertising

italiaserait : Rasi (Consulcesi): “Sputnik e vaccino cinese più difficili da gestire” - lifestyleblogit : Rasi (Consulcesi): 'Sputnik e vaccino cinese più difficili da gestire' - -

Ultime Notizie dalla rete : Rasi Consulcesi

Panorama della Sanità

L'invito ad avviare una riflessione su questo punto arriva da Guido, ex direttore esecutivo ... gruppo. 'Qualcosa non deve aver funzionato in termini di standardizzazione delle cure - ......potrebbe entrare in una fase nuova della campagna di immunizzazione anti - Covid Guido, ex ... gruppo. "Penso a due strategie parallele ", spiega in un'intervista all'Adnkronos Salute l'...“Anche se hanno tutte le carte in regola per essere di ottima fattura e qualità, lo Sputnik e il vaccino cinese” contro Covid-19 “provengono da sistemi che usano standard di evidenza diversi dai nostr ...Sputnik e vaccino cinese contro SarsCov-2, criticità più difficili da gestire non facciamo stessi errori di Astrazeneca ...