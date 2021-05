Petroliferi positivi grazie al rialzo del greggio (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli Petroliferi di Piazza Affari che seguono il rally dei prezzi del greggio. I future scadenza luglio segnano per il Brent 69,86 dollari al barile (+0,58%), mentre per il WTI 66,58 usd/bar (+0,47%). Tra i player del comparto, Eni sale dell’1,26% mentre Tenaris avanza dello 0,65%. Il Brent ha superato per la prima volta quota 70 dollari al barile da metà marzo grazie alle riaperture di vari Paesi europei. Ieri il Regno Unito è arrivato alla Fase 3 delle riaperture (consentite cene nei ristoranti anche al chiuso e raduni all’aperto con 30 persone, ad esempio), l’Italia ha presentato la sua road map per l’eliminazione del coprifuoco e la ripartenza delle attività ancora chiuse, mentre Portogallo e Olanda hanno aperto ai turisti.“Ci sono preoccupazioni per la diffusione di nuovi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muovono ali titolidi Piazza Affari che seguono il rally dei prezzi del. I future scadenza luglio segnano per il Brent 69,86 dollari al barile (+0,58%), mentre per il WTI 66,58 usd/bar (+0,47%). Tra i player del comparto, Eni sale dell’1,26% mentre Tenaris avanza dello 0,65%. Il Brent ha superato per la prima volta quota 70 dollari al barile da metà marzoalle riaperture di vari Paesi europei. Ieri il Regno Unito è arrivato alla Fase 3 delle riaperture (consentite cene nei ristoranti anche al chiuso e raduni all’aperto con 30 persone, ad esempio), l’Italia ha presentato la sua road map per l’eliminazione del coprifuoco e la ripartenza delle attività ancora chiuse, mentre Portogallo e Olanda hanno aperto ai turisti.“Ci sono preoccupazioni per la diffusione di nuovi ...

