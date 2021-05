Panasonic Toughbook S1 | tablet per mobile worker | Punto Informatico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Panasonic Toughbook

Tom's Hardware Italia

IlS1 è un tablet rugged da 7 pollici con processore Snapdragon 660, 4 GB di RAM, 64 GB di storage e Android ...Il tabletS1 pesa solo 426 grammi ed ergonomico, può essere infatti utilizzato per lunghi periodi con una sola mano, anche senza l'utilizzo di una fascia di sostegno. Il display è ...Alcune aziende del Nord Europa stanno portando avanti le sperimentazioni sul riciclo delle pale delle turbine eoliche, aspetto sempre più cruciale con la crescente esigenza di energia prodotta attrave ...Nvidia, insieme ai suoi partner, si prepara a portare sul mercato nuove GeForce RTX 3080, 3070 e 3060 Ti caratterizzate dal limitatore per il mining di Ethereum a bordo. I nuovi modelli prendono il no ...