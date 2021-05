Pallamano | Serie A femminile 2021 | Salerno è campione d’Italia! Oderzo ko in gara-3 ai supplementari

(Di martedì 18 maggio 2021) Si è chiusa con il successo della Jomil’edizionedellaA di. Una vittoria meritata, arrivata al termine di una finale Scudetto molto equilibrata, e risolta solamente in-3 contro la Mechanic System, per il punteggio di 37-32, dopo i tempi. Sin dalle primissime fasi è accaduto di tutto, conche ha perso per infortunio Ramona Manojlovic, mentre le opitergine hanno fatto a meno di Carlotta Poderi e Barbara Meneghin, espulsa a seguito di un intervento scomposto. All’11’ è arrivato il primo allungo, sul 7-5, in favore delle campane, che hanno poi chiuso la prima frazione sul 17-10, a seguito delle reti di Suleiky Gomez e Ilaria Dalla Costa. Nella ripresa ...

TgrRaiPuglia : Alle battute finali il campionato di serie A di Pallamano @HB_Conversano - LiguriaNotizie : Pallamano Ventimiglia – Concluso il Campionato di serie B Area 2- Le dichiarazioni di Paola Nanni - sportpontino : PALLAMANO SERIE B:IL GAETA VINCE E CALA IL SIPARIO SU QUESTA STAGIONE ! - pescaranews : Pallamano - Serie B: i play-off partono bene per l'Ogan Pescara, 45-27 a Monteprandone - PicenoTime : Pallamano: playoff Serie B, Handball Club Monteprandone perde gara 1 con Pescara

Sarà la "bella" ad assegnare lo Scudetto della Pallamano Serie A Beretta femminile 2020/21. I ragazzi di Palazzi, reduci da due pareggi di fila, devono vincere per agganciare l'Eppan in classifica e restare aggrappati alla salvezza CINGOLI, 18 maggio 2021 – Atalanta-Juventus non è l'unica finale. Gara-1 di semifinale dei play-off si rivela un assolo biancoazzurro. La Ogan Pescara espugna con un largo 45-27 (p.t. 19-11) il Palasport di Colle Gioioso, casa del Monteprandone, portandosi in vantaggio.