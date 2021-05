MVP: Romelu Lukaku (Di martedì 18 maggio 2021) Quando si muove incontro sulla trequarti, Romelu Lukaku pianta le gambe e invita i compagni a giocargli palle verticali difficili sul petto. Puoi star sicuro che lui le proteggerà dai giocatori avversari, prenderà per mano i compagni e li aiuterà a risalire il campo. Il modo in cui pressa, combatte con i difensori e si dedica al gioco sporco è quello di un giocatore che ha sposato la causa dell’Inter e del suo allenatore in modo viscerale. Il giocatore che quando rientra alla pinetina dopo la vittoria batte la mano sul simbolo dello scudetto sorridendo. «È stata la migliore annata della mia carriera» ha detto, e magari può suonare strano per il miglior marcatore della storia della Nazionale belga, che ha giocato per Chelsea e Manchester United. Ma la storia di Lukaku è stata anche quella di una lunga sottovalutazione e di continui ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 18 maggio 2021) Quando si muove incontro sulla trequarti,pianta le gambe e invita i compagni a giocargli palle verticali difficili sul petto. Puoi star sicuro che lui le proteggerà dai giocatori avversari, prenderà per mano i compagni e li aiuterà a risalire il campo. Il modo in cui pressa, combatte con i difensori e si dedica al gioco sporco è quello di un giocatore che ha sposato la causa dell’Inter e del suo allenatore in modo viscerale. Il giocatore che quando rientra alla pinetina dopo la vittoria batte la mano sul simbolo dello scudetto sorridendo. «È stata la migliore annata della mia carriera» ha detto, e magari può suonare strano per il miglior marcatore della storia della Nazionale belga, che ha giocato per Chelsea e Manchester United. Ma la storia diè stata anche quella di una lunga sottovalutazione e di continui ...

Advertising

Ernesto60579044 : RT @lUltimoUomo: Lo avete votato in tanti: 23 gol, uno Scudetto e un mare di difensori spazzati via. - lUltimoUomo : Lo avete votato in tanti: 23 gol, uno Scudetto e un mare di difensori spazzati via. - DottorStrowman2 : RT @OMGHC10: @DottorStrowman2 Hei Romelu bello quel trofeo di MVP della stagione - OMGHC10 : @DottorStrowman2 Hei Romelu bello quel trofeo di MVP della stagione -