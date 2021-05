Advertising

tuttonapoli : FOTO - Tensione all'Olimpico, Cairo-Lotito: scontro a distanza - P1toV : RT @alebi69: Vaffanculo nell’ordine a: - fratelli Inzaghi - Lotito - laziesi - Sky Sport - Marchegiani - Cairo Anche se non del tutto meri… - sa_ambro : RT @juanito1897due: Pensavo Inzaghi facesse un favore a suo fratello, ma l'amicizia di Cairo con Lotito è più forte. Che pagliacciata #Laz… - sportli26181512 : Lotito e Cairo, scintille in tribuna dopo Lazio-Torino: Il patron granata è andato a cercare il numero uno biancoce… - Calabrone5 : Se stasera #Cairo avesse tirato una testata a Lotito avrebbe recuperato un po’ di credibilità. -

Ultime Notizie dalla rete : Lotito Cairo

Un incontro molto sentito e carico di tensione anche per i presidenti Urbanoe Claudio. Proprio il numero uno del Toro, presente in tribuna all'Olimpico, a fine partita è andato a ...Rimane in Serie A quindi la squadra di, in tribuna, che alla fine si è lasciato andare in un ... Saranno giorni decisivi per riuscire a trovare un accordo con. LA CRONACA 52'st Non c'è ...ROMA - Che Lazio-Torino rappresentasse una partita delicata e sentita era ben noto. Da quel rinvio per i casi Covid dei granata, ai tre gradi di giudizio con i biancocelesti che hanno sempre chiesto i ...Sky ha fatto vedere le immagini in cui Cairo, a fine partita, si è avvicinato ad un dirigente della Lazio per dirgli qualcosa, ma poi si è avvicinato anche Lotito. Gli altri ...