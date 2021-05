Lombardia: Fermi, 'polizia provinciale dovrà avvalersi di volontari per abbattere cinghiali' (Di martedì 18 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 18 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Lombardia: Fermi, 'polizia provinciale dovrà avvalersi di volontari per abbattere cinghiali'... - TuttoSuMilano : RT @LuceverdeMilano: ? #Milano #Traffico - viale Enrico Fermi ???? ?? code in direzione Cormano #Luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ? #Milano #Traffico - viale Enrico Fermi ???? ?? code in direzione Cormano #Luceverde #Lombardia - MbPic68 : @ilfattoblog @fattoquotidiano @dariobalotta Manca un pezzo nella 'mia' Brianza. Ma la Brianza è terra di colline, f… - francebande : Follia. Manco con una pandemia li fermi a meno che non se li prenda il virus. Li spostano a fare danni altrove. Reg… -