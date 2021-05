LIVE Musetti-Auger-Aliassime 7-6 3-6 2-1, ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro resta avanti nel 3°set (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Questa volta la smorzata finisce in rete. 30-30 Palla corta di Auger-Aliassime. 30-15 Ace di Musetti. 15-15 Lungo il dritto di Musetti. 2-2 Auger-Aliassime chiude il game con un servizio vincente. 40-15 Auger-Aliassime colpisce la riga con il dritto lungolinea. 30-15 Prima vincente di Auger-Aliassime. 15-15 Auger-Aliassime sbaglia di rovescio. 2-1 Musetti vince un altro game durissimo. A-40 Errore di dritto di Auger-Aliassime. 40-40 C’è il passante di Musetti! 30-40 Palla break per Auger-Aliassime. 30-30 ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Questa volta la smorzata finisce in rete. 30-30 Palla corta di. 30-15 Ace di. 15-15 Lungo il dritto di. 2-2chiude il game con un servizio vincente. 40-15colpisce la riga con il dritto lungolinea. 30-15 Prima vincente di. 15-15sbaglia di rovescio. 2-1vince un altro game durissimo. A-40 Errore di dritto di. 40-40 C’è il passante di! 30-40 Palla break per. 30-30 ...

