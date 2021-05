Lega | Becchetti | bus a metano | Raggi ha 27 mln motivi per spiegare storia

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “Peggio della figuraccia, solita, del sindacoc’e’ solo la spocchia di non scusarsi pubblicamente verso i cittadini romani, cui ha promesso 62 bus a, per poi deliberare l’acquisto di altrettante vetture con motorizzazioni diesel.” “Ci sono oltre 27 milioni diper cui lae non Calabrese, o qualche altro alfiere del sindaco, dovrebbecome mai dice una cosa e poi ne fa un’altra. Altro che 5 Stelle, questa amministrazione raffazzonata e pressappochista e’ l’equivalente del Covid nella politica: veda ladi limitarsi solo e soltanto all’ordinaria amministrazione”. Lo dichiara il coordinatore romano della, Alfredo

La dichiarazione del coordinatore romano della Lega Roma " "Virginia Raggi puo' presentare tutti i bus che vuole, anche piu' volte per cercare di crearsi visibilita': se non si lavora all'efficientamento del servizio, non si andra' mai oltre il disagio ...