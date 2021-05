Lazio-Torino, Sirigu: “Difficoltà iniziate dopo il 7-0 contro l’Atalanta. Immobile mi ha detto..” (Di martedì 18 maggio 2021) Parola a Salvatore Sirigu.VIDEO Serie A, Lazio-Torino: dal palo di Immobile alla festa granata. Il film del matchL'estremo difensore del Torino di Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del pari contro la Lazio di Simone Inzaghi che ha sancito la salvezza granata. "Ho preso un sacco di colpi, ma ce la stiamo godendo. Io cerco di razionalizzare; oggi ero molto teso ma dal riscaldamento in poi ho cercato di essere razionale. Forse ci ha tradito la parte mentale ed è subentrata la paura. Ci sono varie componenti e dovremo analizzare, metabolizzare e ripartire, cosa che non è successa l’anno scorso per vari motivi. E’ innegabile che quando il Torino si deve salvare a una giornata dalla fine devi capire cosa è andato storto e capire ... Leggi su mediagol (Di martedì 18 maggio 2021) Parola a Salvatore.VIDEO Serie A,: dal palo dialla festa granata. Il film del matchL'estremo difensore deldi Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del pariladi Simone Inzaghi che ha sancito la salvezza granata. "Ho preso un sacco di colpi, ma ce la stiamo godendo. Io cerco di razionalizzare; oggi ero molto teso ma dal riscaldamento in poi ho cercato di essere razionale. Forse ci ha tradito la parte mentale ed è subentrata la paura. Ci sono varie componenti e dovremo analizzare, metabolizzare e ripartire, cosa che non è successa l’anno scorso per vari motivi. E’ innegabile che quando ilsi deve salvare a una giornata dalla fine devi capire cosa è andato storto e capire ...

