Lazio-Torino 0-0, granata salvi. Il Benevento retrocede in B (Di mercoledì 19 maggio 2021) Obiettivo centrato per il Torino. Nel recupero della 25.ma giornata di Serie A i granata pareggiano 0-0 con la Lazio, conquistano la salvezza e condannano il Benevento alla Serie B. All'Olimpico nel primo tempo Fabbri annulla un gol di Immobile per un fallo su Nkoulou. Nella ripresa poi il direttore di gara lascia correre su una spinta in area su Muriqi, Sanabria centra un palo e Immobile sbaglia un rigore all'83'. Nel recupero palo anche di Lazzari. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 maggio 2021) Obiettivo centrato per il. Nel recupero della 25.ma giornata di Serie A ipareggiano 0-0 con la, conquistano la salvezza e condannano ilalla Serie B. All'Olimpico nel primo tempo Fabbri annulla un gol di Immobile per un fallo su Nkoulou. Nella ripresa poi il direttore di gara lascia correre su una spinta in area su Muriqi, Sanabria centra un palo e Immobile sbaglia un rigore all'83'. Nel recupero palo anche di Lazzari.

