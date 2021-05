Isola dei Famosi | torna il sereno tra i naufraghi | la decisione mette un punto

Advertising

Agenzia_Ansa : Un'isola dei Caraibi diventa la prima comunità bitcoin al mondo. A Bequia, atollo di 18 km quadrati nell'arcipelago… - AC_Fuffi : Oggi è la Giornata internazionale dei musei! Per l'occasione, il museo della vostra isola ha organizzato un evento… - _Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - mrcprovacitu : RT @contechristino: Bentornati all' #isola dei famosi, liberi di barare. - kxlej : @piff_koutarou @tomhiddenstone praticamente Jean si sposa con Mikasa, poi dopo una 30/40na di anni il loro figlio… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Accuse pesantissime e critiche quasi senza precedenti nei confronti di Fariba Tehrani. A 'L'Famosi' la mamma di Giulia Salemi non sta quindi vivendo un periodo d'oro, anzi, una delle naufraghe ha deciso di puntare il dito contro di lei. Dopo la puntata andata in onda il 17 maggio, ...Intanto, dopo i dati in calogiorni scorsi, si registra un nuovo aumento, anche se non consistente, di contagi nell': nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati ...L'addio a Franco Battiato, morto a 76 anni nella sua casa di Milo, passa anche per il ricordo e la citazione di 'Povera Patria', pietra miliare della produzione artistica del Maestro. L'aula della Cam ...Fariba è stata punita in diretta per aver rivelato ai suoi compagni di avventura l'esistenza di un'altra spiaggia. Le sue parole non hanno convinto la conduttrice de L'Isola dei Famosi e la naufraga p ...