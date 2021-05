Intelligenza Artificiale, Vedrai centra record Ebitda da 1 mln (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Un organico passato da 3 a oltre 30 dipendenti con un'età media di 26 anni e mezzo, decine di aziende che utilizzano la piattaforma e 1 milione di euro di Ebitda prodotto nel quarto trimestre 2020. Con questi risultati Vedrai, la società fondata dal 25enne Michele Grazioli specializzata nello sviluppo di piattaforme per il miglioramento dei processi decisionali, festeggia il suo primo anno di attività. Nata in piena pandemia a maggio 2020 con un capitale sociale di un milione di euro, apportato dai quattro soci fondatori, la società ha in breve tempo conquistato l'attenzione grazie alle sue tecnologie: soluzioni e piattaforme basate sull'Intelligenza Artificiale per il supporto a imprenditori e manager nei processi decisionali aziendali. In particolare, l'azienda ha creato la piattaforma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Un organico passato da 3 a oltre 30 dipendenti con un'età media di 26 anni e mezzo, decine di aziende che utilizzano la piattaforma e 1 milione di euro diprodotto nel quarto trimestre 2020. Con questi risultati, la società fondata dal 25enne Michele Grazioli specializzata nello sviluppo di piattaforme per il miglioramento dei processi decisionali, festeggia il suo primo anno di attività. Nata in piena pandemia a maggio 2020 con un capitale sociale di un milione di euro, apportato dai quattro soci fondatori, la società ha in breve tempo conquistato l'attenzione grazie alle sue tecnologie: soluzioni e piattaforme basate sull'per il supporto a imprenditori e manager nei processi decisionali aziendali. In particolare, l'azienda ha creato la piattaforma ...

