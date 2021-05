Iliad in ritardo sulla rete fissa | quando arriverà? Fra ipotesi e prezzi

Leggi su computermagazine

(Di martedì 18 maggio 2021)ladi? Nelle ultime settimane era quasi certo uno sbarco sul mercato italiano a breve, indicativamente “entro l’estate del 2021” se non “prima dell’estate 2021”, ma il quadro è cambiato di recente e di conseguenza lo sbarco nel mercato del fisso per l’operatore francese è stato posticipato., laritarda: le ultimeLo si evince dai documenti di presentazione dei risultati finanziari riguardanti il primo trimestre di questo anno, gennaio, febbraio, marzo, in cui è stato appunto annunciato lo slittamento dellaha in programma di entrare nel mercato del Belpaese della fibra ottica in partner con Open Fiber, e una data ufficiale non era mai ...