GTA Online e Red Dead Online si aggiornano con delle novità

(Di martedì 18 maggio 2021) A partire da maggio e per tutti i mesi estivi, arriverà una serie di aggiornamenti per GTAe Red: i titoli verranno arricchiti da una serie di elementi richiesti dai fan e da nuovi oggetti, migliorie alla giocabilità e molto altro ancora. GTAA Los Santos, l’amore per le auto torna protagonista: i fanquattro ruote avranno nuove opportunità per personalizzare i propri veicoli, sia dal punto di vistaperformance che da quello estetico. Potranno anche incontrare altri appassionati di meccanica per mettere alla prova i loro mezzi e sfoggiarli, senza essere disturbati dalle forze dell’ordine e da altri intoppi. Questo trend porterà alla costruzione di un nuovo luogo di ritrovo sotterraneo per ...

Advertising

owagnerxp : GTA V ONLINE - ASSALTO COM ALVOS 3X$ 3XRP - Stoupwhiff : Grand Theft Auto V continua ad espandersi, il popolare titolo targato Rockstar Games arriverà su PlayStation 5 e Xb… - M4st3rosh1 : RT @Fill1992_: ??NUOVO AGGIORNAMENTO GTA ONLINE?? - Fill1992_ : ??NUOVO AGGIORNAMENTO GTA ONLINE?? - GameXperienceIT : GTA V e GTA Online: annunciata la data di uscita su PS5 ed Xbox Series X|S -

Ultime Notizie dalla rete : GTA Online

La modalitàavrà inoltre degli speciali bonus per i giocatori, in modo da poter sfruttare ... Che5 versione PS5 e Xbox Series X - S possa aprire le porte al sesto capitolo? Questo purtroppo ...Tramite GameInformer apprendiamo che altre sorprese sono previste per gli utenti di, in seguito agli aggiornamenti estivi, che faranno aggiornamento alla versione "next - gen" del gioco. ...GTA 5 e GTA Online stanno per tornare anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una nuova versione next gen in arrivo a novembre.. GTA 5 e GTA Online hanno finalmente una data di uscita ufficiale su PS5 e ...Grand Theft Auto V arriverà su PS5 e Xbox Series X|S a novembre | Il ventesimo anniversario del terzo capitolo sarà anche foriero di interessanti novità.