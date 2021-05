Grottaglie | monumento ai Caduti nel degrado

(Di martedì 18 maggio 2021)ha uno dei Monumenti aipiù importanti del territorio. Inaugurato nel 1958 dal Sindaco dell’epoca, Angelo Peluso, ilfu disegnato dall’arch. Piacentini, mentre il gruppo scultoreo è del prof. Sergio Sportelli.Purtroppo negli ultimi anni tale importante struttura versa in una situazione di fortedovuto ad uno stato di abbandono e di carenza di manutenzione. In quasi tutta la pavimentazione vi è una diffusa sconnessione del pavimento, ma ancora più preoccupante è la situazione relativa al basamento su cui poggia il gruppo scultoreo con distacchi ed evidenti crepe che mettono in pericolo le lapidi collocate sul fronte del basamento con i nominativi deiquasi illeggibili.Lapidi fortemente volute dall’allora Sindaco Giuseppe Vinci e dal Presidente del Consiglio ...

Tarantini Time

